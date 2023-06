धुआंधार बारिश से उफान पर शिवनाथ नदी , कई गांव में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

राजनंदगांवPublished: Jun 29, 2023 04:54:51 pm Submitted by: Aakash Dwivedi

Shivanath River in Flood: नदी में अचानक बाढ़( Shivnath River Flood) की स्थिति होने पर नदी( rainfall in chhattisgarh) किनारे के बस्ती और किसानों के लिए ( Heavy rainfall In chhattisgarh) मुसीबत बन गया। डोंगरगांव( क्षेत्र के दर्री-मटिया में फिर लगानी जमीन( villages in flood) नदी में समाहित हो रहा है। बीते वर्ष बही( CG Weather Alert) जमीन के पास नदी किनारे तटबंध का निर्माण( heavy rain Rajnandgaon) कर रहे मजदूर अचानक बाढ़ आने से हड़बड़ा गए और काम छोड़कर भाग गए।

