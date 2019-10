दशहरे के दिन रावण का शहादत दिवस मनाकर फिर चर्चा में आए CM भूपेश के पिता, असुर पूजन का किया समर्थन

छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक कोरचा गढ़ (मानपुर मोहला ) में 124 गांव के 5000 से अधिक आदिवासियों ने दशहरे के दिन राजा रावण, राजा बली, महिषासुर एवं मेघनाथ की पूजा की। (celebrating the martyrdom day of Ravana in Manpur block Rajnandgaon)