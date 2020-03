मानवता: लॉकडाउन में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए इस शहर के युवाओं ने जारी किया हेल्प लाइन नंबर

छत्तीसगढ़ में एक पॉजीटिव मरीज मिलने के बाद सरकार ने जनता कफ्र्यू 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। अकेेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए राजनांदगांव शहर के युवाओं ने मदद का हाथ बढ़ाया है। (Coronavirus help line no in Rajnandgaon)