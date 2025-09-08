CG News: गणेश विसर्जन के दौरान दो युवकों की तालाब में डूबने से मौत, पूरे इलाके में पसरा मातम

दूसरी घटना जंतर गुंडरा गांव में हुई, जहाँ नोहर सिंह सलामे (23 वर्ष) पिता शिव कुमार सलामे की भी विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से मौत हो गई। यहां भी विसर्जन के समय वह गहरे पानी में चले गए और डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और शव को बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों ही मामलों में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सार्वजनिक जल स्रोतों पर विसर्जन कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए जाते।