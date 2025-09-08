CG News: गणेश विसर्जन के दौरान दो युवकों की तालाब में डूबने से मौत, पूरे इलाके में पसरा मातम

CG News: गणेश विसर्जन जैसे शुभ अवसर पर अबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के दो गांवों में दुखद हादसे हो गए, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। रविवार को विसर्जन कार्यक्रम के दौरान दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पहली घटना चिखली गांव की है, जहाँ 35 वर्षीय बल्देव कंवर, पिता कृष्णा कंवर की तालाब में डूबने से मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बल्देव विसर्जन के लिए पानी में उतरे थे, लेकिन गहराई में चले जाने के कारण वे वापस नहीं निकल सके। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीणों ने शव को बाहर निकालकर पंचनामा किया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस हादसे से पूरे चिखली गांव में शोक की लहर है और मृतक के घर में मातम का माहौल है।
दूसरी घटना जंतर गुंडरा गांव में हुई, जहाँ नोहर सिंह सलामे (23 वर्ष) पिता शिव कुमार सलामे की भी विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से मौत हो गई। यहां भी विसर्जन के समय वह गहरे पानी में चले गए और डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और शव को बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों ही मामलों में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सार्वजनिक जल स्रोतों पर विसर्जन कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए जाते।