भीम में 350 लीटर घी और 448 किलो तेल सीज

कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड टॉडगढ़ रोड स्थित एक खाद्यान्न गोदाम पर सोमवार को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा ने टीम सहित कार्रवाई करते हुए 350 लीटर घी और 448 किलो तेल सीज किया।

less than 1 minute read

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Sep 30, 2025

Food Department news

भीम. कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड टॉडगढ़ रोड स्थित एक खाद्यान्न गोदाम पर सोमवार को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा ने टीम सहित कार्रवाई करते हुए 350 लीटर घी और 448 किलो तेल सीज किया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी शर्मा ने बताया कि “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त टी. शुभ मंगला के निर्देशन और जिला कलक्टर व जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशों के तहत राज्य सरकार 4 से 30 सितंबर तक यह अभियान चला रही है। इसी क्रम में सोमवार को भीम कस्बे के टॉडगढ़ रोड स्थित अरुण ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम से घी और तेल के नमूने लिए और पूरा स्टॉक सीज किया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले 12 अगस्त को भीम पुलिस ने कस्बे के सदर बाजार में कार्रवाई करते हुए होलसेल व्यापारी पूर्णप्रकाश द्वारकादास के मालिक निक्की सिंधी के गोदाम से नकली तेल के 17 टीन जप्त किए थे। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से कस्बे के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

Published on:

30 Sept 2025 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / भीम में 350 लीटर घी और 448 किलो तेल सीज

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

