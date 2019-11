कृषि उपज मंडी कांकरोली परिसर में शौचालयों की जगह पर खोल दी दुकानें

लक्ष्मणसिंह राठौड़ @ राजसमंद

कृषि उपज मंडी कांकरोली में आमजन की सुविधा के लिए शौचालय की जगह पर कतिपय लोग अनाज व फल-सब्जी की दुकानें खोलकर बैठ गए हैं। इस कारण किसान, व्यापारी, सब्जी विके्रता व खरीदार खुले में लघुशंका के लिए जाना पड़ रहा है। खास तौर से महिलाओं के लिए सुविधाजनक शौचालय नहीं होने से उन्हें काफी असहज व शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फिर भी न तो कृषि उपज मंडी के जिम्मेदार अफसर गंभीर है और न ही उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। इसका खमियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी परिसर में चार जगह शौचालय के लिए जगह आरक्षित की गई। इसमें से दो जगह शौचालय का निर्माण करवा दिया, जबकि दो जगह निर्माण से पहले ही कतिपय व्यापारियों ने कब्जा करते हुए अनाज और फल-सब्जी की दुकानें ही खोल डाली। इसके बावजूद न तो कृषि उपज मंडी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाकर शौचालय बनवाए और न ही लोगों के लिए लघुशंका जाने की समस्या का समाधान हो पाया। कृषि मंडी कार्यालय के सामने ही एक अनाज भंडार के व्यापारी ने कब्जा करते हुए गेहूं की बोरियों का स्टॉक लिया, जिससे शौचालय की जगह दिखती ही नहीं। इसी तरह रोशन सब्जी विके्रता की दुकान के पास भी कतिपय व्यापारी ने कब्जा कर फल-सब्जी का भंडारगृह व पार्किंग स्थल ही बना दिया। फिर भी न तो मंडी प्रशासन द्वारा कब्जे हटाए और न ही शौचालय का निर्माण हो पाया है। इसके अलावा मंडी कार्यालय के बगल में दूसरी गली में भी अनाज दुकानों के बीच शौचालय बना हुआ है, मगर उसका दरवाजा बंद ही रहता है और कतिपय व्यापारी द्वारा जाली लगा दी गई, जिससे कोई भी व्यक्ति शौचालय में जा ही नहीं पाता। शौचालय अब व्यापारियों का कबाड़ खाना बनकर रह गया है। इस कारण लोगों को लघुशंका के लिए काफी परेशानी हो रही है। फल- सब्जी लेने वाली रिटेल महिला विके्रताओं को काफी असुविधा व शर्म महसूस होती है। क्योंकि उनके लिए कहीं भी शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है। इसके लिए कारोबारियों ने कई बार मंडी प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है।

एकमात्र शौचालय में भी गदंगी

कृषि मंडी के बाएं द्वार के पास एकमात्र शौचालय ही संचालित है, मगर उसमें भी गन्दगी का अंबार लगा है और उसके दरवाजे भी टूट चुके हैं। चौतरफा गन्दगी की व सड़ांध की वजह से लोगों का शौचालय के पास जाना ही मुश्किल है। नियमित सफाई का प्रबंध नहीं होने की वजह से आने-जाने वाले लोग भी बदबू से परेशान है।

(Agricultural produce market opens shops instead of toilets in campus)

कब्जे हटा करेंगे कार्रवाई

मेरे पास अभी चार्ज आया है। कांकरोली मंडी में अगर कतिपय व्यापारियों ने शौचालय की जगह पर कब्जा कर लिया है, तो गलत है। उन्हें बेदखल कर शौचालय को व्यवस्थित किया जाएगा। जरूरत होने पर नवनिर्माण भी किया जाएगा।

पकंज पारख, कार्यवाहक सचिव कृषि उपज मंडी कांकरोली

कब्जा गलत, बहाल कराएंगे

मंडी परिसर में शौचालय में नियमित सफाई नहीं होती। एक बंद पड़ा है। शौचालय की जगह कब्जे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर कब्जा कर रखा है, तो मंडी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आमजन को असुविधा न हो।

डालचंद कुमावत, अध्यक्ष कृषि उपज मंडी व्यापार संघ कांकरोली