आंजना के वार्डपंच प्रत्याशी का शव मांडल में रेलवे ट्रेक पर मिला

Body of Anjana's wardpunch candidate found on railway track in Mandal

देवगढ़. पंचायत चुनाव शुरू होने से पहले ही देवगढ़ पंचायत समिति की आंजना ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 5 के पंच प्रत्याशी का शव सन्दिग्ध अवस्था में भीलवाड़ा जिले के मांडल में रेलवे पटरियों के पास पड़ा मिला। इसे पुलिस ट्रेन की चपेट में आकर आत्महत्या करना बता रही है। वहीं, मृतक के परिजनों ने इस मामले में उसे लगातार मिल रही धमकियों के आधार पर विपक्षी लोगों की ओर से हत्या कर शव रेलवे ट्रेक पर फेंकने की आशंका जताई है। इधर, घटना के बाद ग्रामीणों ने आंजना में चुनाव रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस की समझाइश से मामला शांत हुआ।

मांडल पुलिस के अनुसार देवगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की आंजना ग्राम पंचायत में वार्ड संख्या 5 में वार्ड पंच प्रत्याशी नारायण लाल रेगर (32) पुत्र मांगीलाल रेगर निवासी आंजना थाना देवगढ़ का शव सन्दिग्ध अवस्था मे भीलवाड़ा जिले के मांडल रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरियों के पास पड़ा मिला। इसकी सूचना पर मांडल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसकी सूचना देवगढ़ पुलिस को दी। देवगढ़ पुलिस ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी। इसके बाद परिजन मांडल पहुंचे, जहां मांडल पुलिस ने मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। मांडल थाने के सब इंस्पेक्टर कानसिंह राठौड़ ने बताया कि मंगलवार शाम रेल की पटरियों के पास किसी का शव पड़ा होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के पेंट की जेब से मिले टेलीफोन के आधार पर उसके परिजनों और देवगढ़ पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नारायण लाल द्वारा रेल के आगे कूदकर आत्महत्या करने की बात बताई। इस संबंध में मांडल थाने में मृतक के भाई विनोद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई को उकसाया गया, जिससे उसकी मौत हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर बताया कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा चुनाव में उनका सहयोग नहीं करने पर परेशान किया गया, जिससे प्रताडि़त होकर वह मांडल रेलवे स्टेशन आ गया और यहां से उसने शाम को करीब 6 बजे अपने किसी परिजन से बात की ओर उसके बाद यह मामला हुआ।

इधर, आंजना में मृतक नारायण के पिता सहित अन्य परिजनों ने बताया कि नारायण जब से चुनाव में वार्ड पंच के लिए खड़ा हुआ तभी से विपक्षी लोगों द्वारा लगातार उसे ओर उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। मृतक के परिजनों ने बताया कि मंगलवार दोपहर 3 बजे से अचानक नारायण गायब हो गया, जिसकी पूरे गांव सहित रिश्तेदारों में तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चल पाया। इसके बाद उसकी गुमसुदगी देवगढ़ थाने में भी दी गई, जिसके बाद देर रात उसकी मौत की खबर मिली। मौत की खबर मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया और पत्नी, मां, पिता, भाई और अन्य परिजनों को संभालना मुश्किल हो गया।

22 दिन पूर्व हुई थी पुत्री

मृतक नारायण के परिजनों ने बताया कि नए साल के दिन 1 जनवरी को ही उसकी पहली संतान के रूप में पुत्री का जन्म हुआ था, जिससे परिवार में खुशी का माहौल था।





मतदान रद्द करने पर अड़े ग्रामीण

वार्ड पंच के प्रत्याशी नारायण का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद उसके परिजनों और ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए आंजना ग्राम पंचायत के चुनाव रद्द कराने की मांग की। इसको लेकर गांव में कई स्थानों पर आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश करते हुए चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने और किसी भी व्यक्ति को मतदान करने से नहीं रोकने के लिए समझाते हुए भीड़ को हटाया।