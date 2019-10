दो कारों से लाख रुपए से अधिक की नकदी व गहने चोरी

प्रमोद भटनागर

नाथद्वारा. शहर में दीपावली के बाद चलने वाले वर्ष के सबसे बड़े सीजन के शुरुआती दौर में ही यहां आए श्रद्धालुओं की कार के कांच तोड़कर एक लाख रुपए से अधिक के नकदी व सोने के गहने आदि चोरी हो गए। घटना को लेकर पीडि़त परिवार की महिलाओं ने यहां की व्यवस्था के प्रति खासा रोष जताया। Cash and jewelery worth over one lakh rupees stolen from two cars

कोटा के तलवंडी निवासी रवि गर्ग एवं उनका भाई हितेश गर्ग बुधवार को प्रभु श्रीनाथजी के दर्शन करने के लिए परिवार सहित नाथद्वारा आए। इन्होंने अपनी कारें शहर के फौज मोहल्ला स्थित गोवर्धन राउमावि के खेल मैदान पर बने अस्थायी पार्किंग स्थल पर खड़ी की। इसके बाद वे प्रभु श्रीनाथजी के दर्शन करने चले गए। दर्शन कर लौटे तो एक कार का पिछली वाली फाटक का छोटा कांच टूटा हुआ था। कार में रखे सामान को देखा तो वहां रखे बैग में से ९७ हजार रुपए नकद सहित एटीएम कार्ड व अन्य जरूरी कागजात चोरी हो गए। वहीं, हितेश गर्ग की कार से भी चोरों ने कार की फाटक का शीशा उतारकर उसमें रखी सोने की अंगूठी, कैमेरा तथा लगभग साढ़े ७ हजार रुपए नकद चुरा लिए। मामले को लेकर रवि ने पुलिस को सूचना दी एवं प्रकरण दर्ज कराया। मामले की जांच एएसआई तुलसीराम के द्वारा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका के द्वारा शहर के १२० फीट फोरलेन पर स्थित सर्कल के पास बने पार्किंग सहित अन्य स्थानों के लिए पालिका ने गत दिनों वाहन शुल्क लेने के लिए ठेका दिया था। इसके लिए संजय गुर्जर के द्वारा १५ दिन के लिए २ लाख ११ हजार रुपए में ठेका लिया गया है। Cash and jewelery worth over one lakh rupees stolen from two cars

पुलिस ने किया मौका मुआयना : जानकारी के अनुसार पीडि़त परिवार के सदस्य कार खड़ी कर करीब दो घण्टे में दर्शन करके आए तब तक बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया। मामले की सूचना मिलने पर एएसआई रवींद्रसिंह व तुलसीराम, हेड कांस्टेबल देवेन्द्रसिंह व शंकरसिंह आदि ने मौका मुआयना करते हुए घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं, पार्किंग के ठेकेदार आदि से भी पूछताछ की जा रही है।

छोटा कांच तोड़ खोली फाटक : पीडि़त गर्ग ने बताया कि अज्ञात चोरों के द्वारा कार की फाटक का छोटा कांच तोड़कर फाटक का लॉक खोलकर वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी कार का शीशा नीचे उतारकर घटना को अंजाम दिया। Cash and jewelery worth over one lakh rupees stolen from two cars

मोबाइल को हाथ नहीं लगाया : चोरों ने कार में रखी नकदी आदि सहित सोने के जेवर आदि चुरा लिए, जबकि कार की सीट पर रखे मोबाइल नहीं चुराए।

परिवार के सदस्योंं ने जताया रोष Cash and jewelery worth over one lakh rupees stolen from two cars

चोरी की घटना को लेकर गर्ग परिवार की महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के प्रति रोष जताया। साथ ही व्यवस्थित पार्किंग में खड़े किए वाहन से सामान चोरी होने को स्थानीय व्यवस्था के लिए भी प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा बताया।