श्रीजी बाबा की हवेली के साथ वैष्णवनगरी में दीपोत्सव का उल्लास

प्रमोद भटनागर

नाथद्वारा. शुद्धाद्वेत पुष्टिमार्गीय वल्लभ सम्प्रदाय की प्रधानपीठ श्रीनाथद्वारा में दीपावली महोत्सव रविवार को एवं अन्नकूट महोत्सव सोमवार को धूमधाम मनाया जाएगा। इस अवसर पर आगन्तुक वैष्णवों के आवास सुरक्षा व सुविधाजनक दर्शन व्यवस्था को लेकर मन्दिर मण्डल द्वारा तैयारी की जा रही है। आगन्तुक वैष्णवों की सुविधार्थ पानी-प्रकाश व स्वच्छता आदि की व्यवस्थाएं की गई है। वैष्णवों को सुगमता से आवास उपलब्ध हो, इसके लिए मन्दिर मण्डल द्वारा केन्द्रीय पूछताछ एवं आरक्षण कार्यालय चौबीस घंटे खुले रहने की व्यवस्था की गई है।

तीन कंट्रोल रूम बनाए

मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेन्द्र कुमार ओझा ने बताया कि माणक चौक व केन्द्रीय पूछताछ एवं आरक्षण कार्यालय पर कन्ट्रोल रूम एवं सूचना केन्द्र बनाए गए हैं। इनसे दर्शन व आवास संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। शहर में आने वाले यात्री वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के लिए सीनियर माध्यमिक विद्यालय फ ौज के प्रांगण, 120 फीट रोड, मॉडर्न स्कूल के पास वाहन पार्क कर सकेंगे। वहीं, आपात सेवा को लेकर राजकीय चिकित्सालय में रात्रि में एम्बूलेन्स व स्टाफ उपलब्ध रहेगा। वहीं, एक एम्बूलेन्स मन्दिर मण्डल के मोटर विभाग में उपलब्ध रहेगी तथा एक एम्बूलेन्स न्यॅू कॉटेज परिसर में रहेगी। माणक चौक कंट्रोल रूम के पास भी एक एम्बूलेन्स उपलब्ध रहेगी ताकि आकस्मिक स्थिति में से निपटा जा सके।

सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध

सुरक्षा की दृष्टि से दीपावली पर्व पर मन्दिर परिसर में मोबाइल फोन एवं कैमेरा ले जाना पूर्णत: निषिद्ध किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से नगर में चारों ओर चौकसी, मन्दिर प्रवेश पूर्व सुरक्षा-जांच की जाएगी। नगर वासियों एवं यात्रियों से भी आह्वान किया गया है कि अनजान वस्तु, वाहन या संदिग्ध व्यक्ति की तत्काल सूचना कण्ट्रोल रूम पर दें।

यह रहेगी दर्शन व्यवस्था

1. दीपावली के दिन रविवार को मंगला, शृंगार के दर्शन में महिलाओं व पुरुषों का प्रवेश चौपाटी से लाल दरवाजा होते हुए नक्कारखाने से रहेगा तथा सभी की निकासी मोतीमहल से रहेगी।

2. हटड़ी के दर्शन में महिलाओं का प्रवेश चौपाटी से लाल दरवाजा होते हुए नक्कारखाने से व पुरुषों का प्रवेश प्रीतमपोली से रहेगा व सभी की निकासी मोतीमहल से रहेगी।

अन्नकूट के दिन सोमवार को दर्शन व्यवस्था

1. अन्नकूट पर मंगला दर्शन प्रात: लगभग 5.30 बजे खुलेंगे, जिसमें महिला व पुरुष प्रवेश चौपाटी से लाल दरवाजा होते हुए नक्कारखाने से रहेगा तथा सभी की निकासी मोतीमहल से रहेगी।

2. अन्नकूट के दर्शन रात्रि लगभग 9 बजे खुलेंगे, जिसमें महिलाओं का प्रवेश चौपाटी से लाल दरवाजा होते हुए नक्कारखाने से रहेगा व पुरुषों का प्रवेश चौपाटी से बड़ा बाजार व मन्दिर परिक्रमा करते हुए फाटक दरवाजा होते हुए प्रीतमपोली से होगा एवं सभी की निकासी मोतीमहल से रहेगी।

3. निकासी मार्ग से प्रवेश पूर्णतया बंद रखा जाएगा।

दीपावली एवं अन्नकूट उत्सव पर दर्शन समय (संभावित)

रविवार दीपावली के दिन दर्शन

1. मंगला प्रात: 5 बजे से लगभग एक घंटे तक

2. शृंगार प्रात: 7.30 से लगभग आधे घंटे तक

3. राजभोग-चावल की सेवा प्रात: 11.15 से लगभग एक घंटे तक

4. गोपूजन (श्रीलालन सूरजपोल पधारेंगे व गोमाता पधारेंगी) (कान-जगाई) शाम 5 बजे से लगभग एक घंटे तक

5. गोमाता वापस पधारने के बाद हटड़ी के दर्शन खुलेंगे, दर्शन सूरजपोल से खेवे से होंगे। शाम 6.30 बजे से लगभग 2 घंटे तक

6. लक्ष्मीपूजन (श्रीकृष्ण भण्डार में) रात्रि 08.30 से लगभग 1.30 घंटे तक

अन्नकूट के दिन सोमवार को दर्शन का समय (संभावित)

1. मंगला प्रात: 05.30 से लगभग एक घंटे तक

2. श्री वि_लनाथजी श्रीजी में पधारेंगे दोपहर 2 बजे से

3. गोवद्र्धन पूजा(श्रीलालन सूरजपोल पधारेंगे, गोमाता पधारेंगी) दोपहर 4.30 बजे से लगभग एक घंटे तक

4. अन्नकूट के दर्शन रात्रि 9 बजे से लगभग 2.30 घंटे तक

5. लूट के दर्शन (भोग सरने के पश्चात) रात्रि 11 बजे से लगभग 1.30 घंटे तक

(सेवा-पूजा परम्परा एवं विधि-विधान पर आधारित है, अत: समय में कुछ परिवर्तन संभव है।)