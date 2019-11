नाथद्वारा व आमेट दोनों जगह कांग्रेस आगे

Congress ahead in both Nathdwara and Amet

प्रमोद भटनागर

राजसमंद/नाथद्वारा/आमेट. नाथद्वारा व आमेट नगरपालिका में शनिवार को हुए ६५ वार्ड पार्षदों के मतदान के बाद मंगलवार सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हुई। जिले की दोनों ही पालिकाओं में कांग्रेस ने शुरू से ही बढ़त बनाना शुरू कर दिया है। Congress ahead in both Nathdwara and Amet

नाथद्वारा की कुल चालीस सीटों में से अब तक हुुई 25 की गणना में कांग्रेस 19 सीटों पर जीत रही है, जबकि भाजपा पांच और एक सीट निर्दलीय के खाते में जा रही है। वहीं, आमेट में भी कांग्रेस ही आगे है। वहां की कुल 25 सीटों में 17 पर कांग्रेस और आठ पर भाजपा जीत रही है। इससे पूर्व मतगणना शुरू होने से काफी पहले ही दोनों ही जगह मतगणना केन्द्रों के बाहर लोगों की काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। आमेट के सीनियर विद्यालय में मतगणना हो रही है। यहां मतगणना के लिए ५ टेबल लगाई गई हैं। प्रत्येक टेबल पर एक गणन पर्यवेक्षक व गठन सहायक गणना में जुटे हैं। यहां मतगणना पांच चरण होंगे।

इधर, नाथद्वारा नगर पालिका में मतगणना सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हो रही है। मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग के द्वारा ५ टेबल स्थापित किए गए हैं। इसमें एक से लेकर ५ तक के वार्ड की गणना क्रमश: आगे के क्रम में हो हो रही है। यहां कुल आठ राउंड में पूरी होगी। वहीं, मतगणना स्थल का ऑब्जर्वर आशीष कुमार गुप्ता, मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेन्द्र कुमार ओझा, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी उपखंड नाथद्वारा अभिषेक गोयल आदि ने मौजूद हैं। यहां पर सभी ४० वार्ड के लिए १०१ उम्मीदवार मैदान में थे।

भाजपा रणकपुर और कांग्रेस प्रत्याशी अंबाजी में

आमेट. मतगणना के बाद से भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी की गई, जिसके तहत भाजपा द्वारा सभी को रणकपुर ले जाया गया है। वहां महिला व पुरुष सभी प्रत्याशियों को किसी रिसोर्ट में रखा गया। इसी तरह कांग्रेस के प्रत्याशियों को गुजरात के अंबाजी ले जाया गया है। उन्हें भी अंबाजी के पास ही स्थिति किसी रिसोर्ट में रखा गया है। दोनों दलों के प्रत्याशियों के लिए रिसोर्ट में खाने-पीने से लेकर मनोरंजन एवं जिम आदि सभी तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। बताया जा रहा है कि संभवतया प्रत्याशियों को मंगलवार सुबह लाया जा सकता है। वहीं, परिणाम के बाद जीतने वालों की फिर से बाड़ाबंदी की जाएगी।