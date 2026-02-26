25 करोड़ रुपए खर्च के बावजूद मेजा फीडर में बह रहा बांध का पानी,सीपेज बढऩे का सीधा असर आसपास के गांवों पर

राजसमंद. रेलमगरा के मातृकुण्डिया बांध से जुड़ी समस्याएं अब केवल तकनीकी मुद्दा नहीं रहीं, बल्कि किसानों के धैर्य और प्रशासनिक संवेदनहीनता की परीक्षा बन गई हैं। बांध से प्रभावित गांवों के किसान पिछले साढ़े चार माह से अधिक समय से बांध के गेटों पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी अब तक उनकी सुध लेने नहीं पहुंची है। इधर सरकार द्वारा बांध में हो रहे सीपेज को रोकने के लिए 18 करोड़ रुपए की नई राशि स्वीकृत करने की घोषणा की गई है, मगर आंदोलनरत किसान इसे राहत नहीं बल्कि "सांत्वना" भर मान रहे हैं। किसान आंदोलन के अध्यक्ष माधवलाल जाट के अनुसार, वर्ष 2021 में भी बांध की मरम्मत और सुधार कार्यों के लिए बजट जारी किया गया था। उस दौरान पाल के दोनों ओर जंगलों की सफाई, पाल सुदृढ़ीकरण, चौड़ाई 4.5 मीटर से बढ़ाकर 6 मीटर करना, पेरापेट वॉल निर्माण, कट-ऑफ ट्रेंच बनाकर सीपेज रोकने, ड्रेन निर्माण, सीसी सडक़ों का निर्माण, 52 गेटों की मरम्मत, अपस्ट्रीम गुनाइटिंग, रेस्ट हाउस व भवन मरम्मत, रेलिंग सुधार और पाल पर मुरम सडक़ सहित कई कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए गए थे। इसके बाद वर्ष 2023 के बजट में भी प्रदेश सरकार ने सीपेज रोकने के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा करते हुए मेजा फीडर मरम्मत कार्य स्वीकृत किए। लेकिन किसानों का आरोप है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण नहीं हुए, जिसके कारण समस्या कम होने के बजाय और बढ़ गई।