श्रीनाथजी में गुलाल से सराबोर होकर आंनदित हो रहे श्रद्धालु

प्रमोद भटनागर

नाथद्वारा. आराध्य प्रभु श्रीनाथजी की नगरी में बसंत पंचमी से ही गुलाल की सेवा प्रारंभ होने के साथ ही श्रद्धालु गुलाल-अबीर से सराबोर होकर अपने आपको धन्य महसूस कर रहे हैं।

प्रभु श्रीनाथजी को प्रतिदिन राजभोग की झांकी के समय ठाकुरजी की पिछवाई पर गुलाल अबीर से चिडिय़ा बनाने के बाद बड़े मुखिया इन्द्रवदन गिरनारा के द्वारा डोल तिबारी में खड़े श्रद्धालुओं पर गुलाल उड़ाई जा रही है। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा भी गिरिराज धरण के खूब जयकारे लगाए जाते हैं। इसके बाद ठाकुरजी की आरती उतारी जाती है। ठाकुरजी में गुलाल की सेवा का यह क्रम आगामी १० मार्च को होने वाले डोलोत्सव तक अनवरत चलेगा। इसमें राजभोग की झांकी के समय गुलाल उड़ाई जाएगी। वहीं, निधि स्वरूप लाड़ले लालन को भी प्रतिदिन गुलाल की सेवा इसी प्रकार धराई जा रही है। इससे इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु गुलाल से सराबोर होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। वहीं, कई श्रद्धालु तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके परिवार के एक सदस्य को गुलाल लग जाती है तो वे उस गुलाल को हाथ से अपने हाथ में लेकर अपने शरीर पर लगाते हैं।

उल्लेखनीय है कि आराध्य प्रभु श्रीनाथजी मंदिर में गत ३० जनवरी को बसंत पंचमी से ही गुलाल की सेवा प्रारंभ हो गई। यह ४० दिन तक अनवरत जारी रहेगी। इसमें गुलाल कुंड, बगीचा सहित विविध मनोरथ भी आयोजित होंगे।

परशुराम महादेव कुंड धाम पर चढ़ाई ध्वजा

कुंभलगढ़. राजस्थान के अमरनाथ कहे जाने वाले स्वयंभू ***** भगवान परशुराम महादेव के कुंड धाम स्थित शिव मंदिर पर सोमवार को वार्षिक ध्वजा समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में सादड़ी निवासी पन्नालाल जावतराज पुजारी परिवार की तरफ से ध्वजा चढ़ाई गई। इससे पूर्व मंदिर में शिव परिवार एवं ध्वजा की पूजा-अर्चना के साथ कई अनुष्ठान पूर्ण किए गए। इसके बाद पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ अभिजीत मुहूर्त में मुख्य शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इस दौरान परिवार के मनोज शर्मा, विपुल शर्माए, आकाश, यश, जयप्रकाश, रतन प्रकाश, विजयराज, नगराज, दुर्गेश एवं संदीप सहित पुजारी परिवार मौजूद रहा।