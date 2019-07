Solicitous : बेटे की चाहत में मौत से खेल रहे अभिभावक, नहीं बदल रही सोच

आधुनिक समाज में बेटा-बेटी में फर्क की भ्रांति परिवारों में पैदा कर रही क्लेश

Even today, discrimination in the son's & daughter in society