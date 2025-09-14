आरजीएचएस पर वित्तीय संकट: 880 करोड़ बकाया, राजसमंद के केमिस्टों पर 10 करोड़ का दबाव

राजसमंद. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) पर वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। राज्यभर में दवाइयों की आपूर्ति करने वाले केमिस्टों को फरवरी 2025 से अब तक लगभग 880 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। अकेले राजसमंद जिले में 30 मेडिकल स्टोर्स पर 10 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक का बकाया है।