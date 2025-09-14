आरजीएचएस पर वित्तीय संकट: 880 करोड़ बकाया, राजसमंद के केमिस्टों पर 10 करोड़ का दबाव

राजसमंद. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) पर वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। राज्यभर में दवाइयों की आपूर्ति करने वाले केमिस्टों को फरवरी 2025 से अब तक लगभग 880 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। अकेले राजसमंद जिले में 30 मेडिकल स्टोर्स पर 10 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक का बकाया है।
आरजीएचएस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को हुई थी और नवंबर से मेडिकल दुकानों को अनुबंधित किया गया। प्रारंभिक दिनों में भुगतान समय पर मिलता रहा, लेकिन नई सरकार बनने के बाद फरवरी 2025 से भुगतान पूरी तरह ठप है। लगातार आश्वासन के बावजूद स्थिति जस की तस है।
राजसमंद के केमिस्टों ने स्पष्ट किया है कि मरीजों को दवा मिलती रहेगी। लेकिन, वे काली पट्टी बांधकर आंदोलन करेंगे ताकि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें।
दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय के अनुसार अनुबंध में यह प्रावधान था कि 21 दिन के भीतर भुगतान होगा, लेकिन अब महीनों से बकाया लंबित है। इस स्थिति ने न केवल केमिस्टों को आर्थिक संकट में डाल दिया है बल्कि योजना की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।
आरजीएचएस (Rajasthan Government Health Scheme) राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, जनप्रतिनिधियों और न्यायाधीशों समेत लाखों लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। अस्पताल में भर्ती, दवाइयों और जांच तक की सेवाएं इसमें शामिल हैं।