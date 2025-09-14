Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

आरजीएचएस पर वित्तीय संकट: 880 करोड़ बकाया, राजसमंद के केमिस्टों पर 10 करोड़ का दबाव

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) पर वित्तीय संकट गहराता जा रहा है।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Sep 14, 2025

RGHS Scheme
RGHS Scheme

राजसमंद. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) पर वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। राज्यभर में दवाइयों की आपूर्ति करने वाले केमिस्टों को फरवरी 2025 से अब तक लगभग 880 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। अकेले राजसमंद जिले में 30 मेडिकल स्टोर्स पर 10 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक का बकाया है।

फरवरी से रुका भुगतान

आरजीएचएस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को हुई थी और नवंबर से मेडिकल दुकानों को अनुबंधित किया गया। प्रारंभिक दिनों में भुगतान समय पर मिलता रहा, लेकिन नई सरकार बनने के बाद फरवरी 2025 से भुगतान पूरी तरह ठप है। लगातार आश्वासन के बावजूद स्थिति जस की तस है।

दवा नहीं रोकेंगे, पर विरोध जारी रहेगा

राजसमंद के केमिस्टों ने स्पष्ट किया है कि मरीजों को दवा मिलती रहेगी। लेकिन, वे काली पट्टी बांधकर आंदोलन करेंगे ताकि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें।

अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन

दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय के अनुसार अनुबंध में यह प्रावधान था कि 21 दिन के भीतर भुगतान होगा, लेकिन अब महीनों से बकाया लंबित है। इस स्थिति ने न केवल केमिस्टों को आर्थिक संकट में डाल दिया है बल्कि योजना की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।

आंकड़ों की तस्वीर

  • कुल अनुबंधित मेडिकल दुकानें: 3984
  • कुल लाभार्थी सदस्य: 13.24 लाख
  • लाभार्थी परिवार: 37.31 लाख
  • फरवरी से अटका भुगतान: 880 करोड़ रुपए
  • राजसमंद में पंजीकृत दुकानें: 30
  • राजसमंद में अटका भुगतान: 10.16 करोड़ रुपए

योजना क्या है?

आरजीएचएस (Rajasthan Government Health Scheme) राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, जनप्रतिनिधियों और न्यायाधीशों समेत लाखों लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। अस्पताल में भर्ती, दवाइयों और जांच तक की सेवाएं इसमें शामिल हैं।

Published on:

14 Sept 2025 10:27 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / आरजीएचएस पर वित्तीय संकट: 880 करोड़ बकाया, राजसमंद के केमिस्टों पर 10 करोड़ का दबाव

