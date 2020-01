फूल गोभी के नहीं मिल रहे खरीदार

राजसमंद. गोभी की अच्छी पैदावार के चलते इसबार अब किसानों को व विके्रताओं को खरीदार नहीं मिल रहे। स्थिति ऐसी है कि थोक विक्रेता स्वयं किसानों से खरीदी गोभी गायों को खिलाने को मजबूर हो रहे हैं। बुधवार को ऐसा ही एक नजारा कांकरोली स्थित द्वारकाधीश गोशाला में देखने को मिला।

यहां राजसमंद कृषि मंडी के विक्रेता बालूराम कुमावत एक टैम्पो में करीब ५ क्विंटल गोभी लाए तथा गोशाला की बाउंड्री के बाहर टैम्पो लगाकर गोभी अंदर गायों के डाल रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आखिर वह गायों को चारे की जगह गोभी क्यों खिला रहे हैं तो बोले गोभी की बिक्री नहीं हो रही है। हम मंडी में बैठते हैं, सब्जी लाने वाले किसान रोजाना के ग्राहक हैं। ऐसे में १ से २ रुपए किलो में खरीद लेते हैं, जो बिकती है बेंच देते हैं नहीं तो गायों के डालते हैं। गोभी का गढ़ माना जाने वाला देवगढ़ में भी इन दिनों गोभी का यही हाल हो रहा है। वहां के विक्रेता धर्मचंद रेगर, भंवरलाल माली ने बताया कि इस देवगढ़ से गोभी की फसल जयपुर, दिल्ली तक जाती थी, लेकिन इनदिनों गोभी के खरीदार नहीं मिलने से यहां भी यही हाल है। रुपए, दो रुपए किलो की खरीदकर कुछ बेचते हैं तो कुछ गायों को खिलानी पड़ती है।