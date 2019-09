घर में आग लगाने पर भीम पूर्व विधायक हरिसिंह रावत का भतीजा मदनसिंह गिरफ्तार

सरकारी जमीन कब्जा कर बेचने, भूखंड बेचकर फिर हड़पने के भी आरोप

Former MLA Bhim Harisingh Rawat's nephew arrested for setting house on fire