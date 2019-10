लकवे में मुखिया, परिवार आ गया आर्थिक बैशाखी पर

प्रमोद भटनागर /गिरिराज सोनी

नाथद्वारा. वह लाठी लेकर नौकरी (वॉचमैन) करते हुए परिवार कालालन-पालन कर रहा था। लेकिन, वक्त (बीमारी) ने परिवार की इस लाठी को ऐसा मजबूर किया कि वो परिवार का सहारा क्या बने बिना किसी सहारे के खड़े रहना अब उसके लिए भी संभव नहीं है। ऐसे में परिवार का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया है। Head in paralysis, family arrived on financial crutch

यह करूण कहानी है क्षेत्र की पाखंड ग्राम पंचायत के आकोदड़ा निवासी सोहनलाल पुत्र हीरालाल मेघवाल की। वह पूर्व में राजसमंद में वॉचमैन की नौकरी करता था। इस बीच करीब एक वर्ष पूर्व उसकी तबीयत एकदम खराब हो गई और उसका शरीर लकवे में आ गया। ऐसे में बीमार होकर घर पर ही चारदीवारी में कैद होकर रह गया।

इसके चलते परिवार में पत्नी के साथ एक पुत्र व दो पुत्रियों के गुजारे को लेकर संकट खड़ा हो गया। कच्चे झोंपड़े में अंदर की ओर खाट पर सो रहे सोहनलाल को उठाकर हाथ पकड़कर बाहर चौपाड़ में लेकर आई पत्नी लेहरी ने रोते हुए बताया कि पति की बीमारी के बाद घर के हालात ही बदल गए हैं। पहले जब नौकरी पर जाते थे तो लगभग ९ हजार रुपए वेतन मिल जाता था, जिससे घर गुजारा भी हो जाता। परंतु, पिछले एक साल से हाल यह हो गया है कि घर में खाने के लिए आटे दाल के भी मोहताज हो गए हैं। सोहनलाल ने बताया कि पहले मजदूरी करता था, लेकिन उससे पार नहीं पड़ता था, जिसके बाद उसने वॉच मैन की नौकरी की, लेकिन अब तो उसके लायक भी नहीं रहा। ऐसे में बच्चों का मुंह देखता हूं तो कई बार तो बीमारी को भूल जाता हूं और कई बार उनके चेहरों को देखकर खुद ही रोना आ जाता है कि मेरी बीमारी से बच्चों की क्या हालत हो रही है। Head in paralysis, family arrived on financial crutch

पत्नी ने बताया कि बीपीएल का कार्ड बना हुआ है, जिससे केवल बीस किलो गेहूं मिलते हैं। बाकी सामान पूरा नहीं हो पाता है। वह पति के बीमार होने के कारण उन्हें छोड़कर कहीं मजदूरी पर भी नहीं जा सकती क्योंकि पति को उठाने-बैठाने से लेकर सारे दैनिक कार्यों में उसके सहारे की जरूरत होती है। ऐसे मेंं यदि घर के आसपास कोई निर्माण कार्य चल रहा होता है तो वहां मजदूरी करने चली जाती हूं। ऐसे में पूरे महिने की मजदूरी भी नहीं मिल पाती। नरेगा में भी मजदूरी नहीं मिली। बताया कि घर में बिजली तो निशुल्क है, परंतु गैस कनेक्शन नहीं है।आवेदन भी किया, परंतु अब तक आया नहीं है। पीने के पानी के लिए भी हैण्डपंप ही आसरा है।

मात्र 35 साल का है सोहन

बीमार सोहन की उम्र भी अभी ज्यादा नहीं होकर वह महज ३५ साल का ही है। लेकिन, इलाज के लिए भी पैसों की दिक्कत है। उसकी सबसे बड़ी बेटी कुसुम आठवीं कक्षा में पढ़ रही है, जिससे छोटा पुत्र पूरण तीसरी कक्षा में पढ़ता है, जबकि सबसे छोटी कोमल आंगनवाड़ी में जाती है। ऐसे में उसको बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के साथ ही उनकी जो खेलने कूदने की उम्र है उसमें भी पिता की बिमारी कई बार आड़े आती है। बड़ी लड़की व लड़का पिता को कई बार संभालने में अपनी मां का हाथ भी बंटाते हैं।

दुकानदार भी करता है मदद

पत्नी ने बताया कि जो मजदूरी आदि मिलती है उससे घर का राशन पानी आदि पूरा नहीं पड़ता। ऐसे में किराणे का सामान आदि लेने जाने पर दुकानदार भगवतीलाल शर्मा आदि भी मदद कर देते हैं, लेकिन ये भी आखिर कब तक चलेगा।

केलूपोश घर की हालत भी खराब

केलूपोश मकान की हालात भी काफी खराब है। दीवारें पक्की है, लेकिन केलूपोश छत इतनी नीची है कि मात्र पांच फीट की लंबाई के व्यक्ति को भी अंदर जाना हो तो काफी झुककर जाना पड़ता है।