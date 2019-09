वंचित वर्ग में प्रतिभाओं की कमी नहीं : रावत

प्रमोद भटनागर

भीम. रैगर समाज महासभा का द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य में रविवार को अस्पताल मार्ग स्थित एक निजी कॉम्पलेक्स में आयोजित हुआ।

समारोह महासभा अध्यक्ष विजयलाल फुलवारी की अध्यक्षता एवं सचिव मोहनलाल उदेनिया ब्यावर के कांग्रेस नेता पारस जैन भीम सरपंच गिरधारी सिंह रावत, ब्लॉक अध्यक्ष प्रभुदयाल नागर, राज्यवास सरपंच रमेश बारोलिया, जवाजा सरपंच विजयलक्ष्मी बंशीवाल, डाक अधीक्षक आरएल बालोटिया पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कन्हैया लाल भट्ट आदि के सानिध्य में हुआ। संबोधित करते हुए विधायक रावत ने अम्बेडकर भवन बनवाने की घोषणा करते हुए कहा कि वंचित वर्ग में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जनससमयाओं को लेकर कहा कि जाति-पांति एवं धर्म के आधार पर नहीं सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्राथमिकता के आधार पर विकास होगा। समारोह में अतिथियों के स्वागत के बाद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं विभिन्न खेलों में राज्य स्तर पर प्रदर्शन कर चुके 100 से अधिक विद्यार्थियों को चांदी के मैडल व प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। इस दौरान समारोह में भामाशाहों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सह सचिव दुर्गाप्रसाद सिंघानिया, उपरली चौकी अध्यक्ष कानाराम गोस्वामी, जवाजा चौकी अध्यक्ष तुलसीराम बंशीवाल, मियाला चौकी अध्यक्ष नारायण लाल जाटोलिया, दरवाजा बाहर चौकी अध्यक्ष चिम्मनलाल सिंवासिया, पीईईओ सुआलाल सिंवासिया, मिश्रीलाल सिंवासिया, धन्नालाल सिंवासिया, बाल संरक्षण अधिकारी नरेश त्रिवेश कनिष्ठ अभियन्ता धन्नालाल जाटोलिया मौजूद थे।

सालवी समाज की प्रतिभाओं को किया सम्मानित

देवगढ़. विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने रविवार को जय बाबा रामदेव मन्दिर मण्डी रामरसोड़ा विजयपुरा में सालवी समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया।

समारोह में मुख्य अतिथि विधायक रावत ने समाज के 80 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया और नकद पुरस्कार प्रदान किया। वहीं, समाज के सेवानिवृत कर्मचारियों तथा राज्य सेवा में नवनियुक्त कार्मिकों को भी विधायक ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता जिला प्रमुख प्रवेश कुमार सावली ने की। समारोह मे प्रकाश नागर, सुशीला सालवी, डॉ जे.पी. बुनकर, पंकज कुमार सालवी, प्रेमप्रकाश नागर अतिथि थे। इसके पश्चात विधायक ने नरेन्द्र कुमार के आंमत्रण पर दिवेर में श्री मातेश्वरी टेली क्लीनिक का उद्घाटन किया। समारोह की अध्यक्षता सरपंच भंवरसिंह सरपंच ने की तथा मुख्य अतिथि डॉ. राधेश्याम छीपी निदेशक ई.एस.आई. थे।