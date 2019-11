माद व लिकी में दो महिलाओं से दिनदहाड़े दो सोने की नथ और रामनामी छीनी

प्रमोद भटनागर

देवगढ़. उपखंड के दिवेर थानांतर्गत लिकी एवं माद पंचायत के दो गांवो में रविवार दोपहर बाद बाइक सवार दो उचक्कों ने दिनदहाड़े दो महिलाओं की सोने की दो नथ ओर सोने की रामनामी छीन ली और फरार हो गए। सूचना पर दिवेर पुलिस ने देवगढ़, आमेट, करेड़ा सहित अन्य थानों की सीमाओं पर नाकेबंदी करवाई, लेकिन सोमवार शाम तक उचक्कों का पता नहीं लग पाया। Jewel snatched from two women in Maad and Liki

दिवेर थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चुण्डावत के अनुसार माद पंचायत के डालाखेड़ा गांव में डोली देवी अपने घर से खेतों की तरफ जा रही थी। रास्ते में गांव की सरहद पर एक बाइक पर दो उचक्के आए और मौका देखकर उसकी सोने की नथ ओर सोने की रामनामी छीनकर फरार हो गए। अचानक हुई लूट से महिला सकते में आ गई और घबरा गई। उसने अपने आपको सम्भालते हुए हल्ला किया,य लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। महिला की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े और महिला को संभाला। घटना को लेकर महिला के बेटे प्रेमलाल पुत्र मेताराम गुर्जर ने दिवेर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी तरह कुछ देर में इन्ही उचक्कों ने लिकी पंचायत के आक्या गांव में घर के बाहर खड़ी सुंदर देवी पत्नी कानाराम सुथार से भी सोने की नथ छीनकर फरार हो गए।

सूचना पर दिवेर थानाधिकारी चुण्डावत मय जाप्ता के दोनों ही गांवों में पहुंचे और मामले की जानकारी ली। साथ ही तत्काल देवगढ़, दिवेर, आमेट और करेड़ा सहित अन्य थानों की सीमाओं की नाकेबंदी करवाई। लेकिन, उचक्कों का सोमवार शाम तक भी कोई सुराग नहीं लग पाया। इधर, एक साथ दो गांवों में दो महिलाओं के साथ दिनदहाड़े हुई लूट की घटना से दोनों गांवो के ग्रामीणों में भय के साथ ही रोष व्याप्त है। पुलिस ने बताया कि दोनो महिलाओं से कुल दो तोले के सोने जेवर उचक्के लेकर फरार हो गए। मामले को लेकर सोमवार दोपहर में भीम डीएसपी समंदर सिंह ने दिवेर थानाधिकारी चुण्डावत के साथ दोनों स्थानों का मौका मुआयना कर आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। Jewel snatched from two women in Maad and Liki

मारपीट में घायल की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश Jewel snatched from two women in Maad and Liki

भीम. उपखण्ड के लसाडिय़ा ग्राम में जुलाई माह में दो पक्षों में हुई मारपीट में घायल एक व्यक्ति की सोमवार को हुई मौत के मामले में ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफतार करने एवं हत्या का प्रकरण दर्ज कराने की मांग की है। इसको लेकर ग्रामीणों ने पुलिस थाने में ज्ञापन भी सौंपा। Jewel snatched from two women in Maad and Liki

परिजनों ने बताया कि आरोपी नरपत सिंह, संदीपसिंह व मोखमसिंह पुत्र वेणंिसंह आदि ने गत दस जुलाई को केसरंिसह पुत्र विरदसिंह के साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद से उसका उपचार चल रहा था। इस दौरान सोमवार को उसकी मृत्यु हो जाने से परिजन एवं ग्रामवासी आक्रोशित हो गए तथा शव भीम लाकर पुलिस थाने में आरोपियों को गिरफतार करने एवं हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इधर, घायल की मौत की सूचना मिलने पर लसाडिय़ा सरपंच खुमानंिसह, कूकड़ा सरपंच भैरूसिंह, पूर्व सरपंच डाउसिंह आदि सहित कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे। सीआई गजेन्द्रसिंह ने परिजनों एवं ग्रामवासियों से समझाईश कर मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया एवं मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करा कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया।