उपभोक्ता का पैसा दबा बैठे राशन डीलर, छह डीलर के लाइसेंस किया निलंबित

भुगतान नहीं होने से गड़बड़ाई खाद्यान्न वितरण व्यवस्था (license of six Ration dealers suspended at rajsamand )