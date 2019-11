चेयरमैन की रेस में कांग्रेस के कई दावेदार

Many Congress contenders in the chairman's race

गिरिराज सोनी/प्रमोद भटनागर

नाथद्वारा. पालिका चुनाव में बहुमत से जीती कांग्रेस में अब पालिकाध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर मंत्रणा शुरू हो चुकी है।

Many Congress contenders in the chairman's race

कांग्रेस में पालिकाध्यक्ष की दौड़ में वरिष्ठता के आधार पर दो बार पालिका उपाध्यक्ष रहे श्यामलाल गुर्जर व चार बार जीते मनीष राठी एवं साथ ही रमेश राठौड़, दिनेश एम जोशी आदि शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस को मिले बहुमत एवं वरिष्ठता के आधार पर मंथन किया जा रहा है। इस बारे में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर ने बताया कि पार्टी की जीत के बाद पालिकाध्यक्ष का चयन विधायक डॉ. सीपी जोशी के निर्देशों के अनुसार ही होगा। इधर, सूत्रों की मानें तो कांग्रेस में अभी तक के निर्णय डॉ. जोशी के द्वारा ही किए गए हैं। इससे पूरी संभावना है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर अंदरूनी कलह होगा भी तो बाहर नहीं आ पाएगा और पालिकाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मत नाम तय हो जाएगा। उधर, १० सीटों पर सिमटी भाजपा में भी पालिकाध्यक्ष की दौड़ में दूर-दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही हैं। परंतु, सूत्रों की मानें तो पार्टी कांग्रेस को निर्विरोध अध्यक्ष नहीं बनाने देगी। इसकी पूरी संभावना है। ऐसे में पालिकाध्यक्ष पद पर प्रदीप काबरा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है।

पिछले बोर्ड में भी भारतीय जनता पार्टी में उठापठक का दौर चला था। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के आरक्षित अध्यक्ष पद पर लालजी मीणा को अध्यक्ष तो बना दिया, परंतु उपाध्यक्ष पद पर पूर्व विधायक स्व. कल्याणसिंह चौहान की चली और सामान्य वर्ग का उपाध्यक्ष बनाने की बजाए ओबीसी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उससे पार्टी की सामान्य वर्ग में खासी किरकिरी हुई थी। ऐसे में भाजपा इस बार इस दौड़ से लगभग बाहर है।

कांग्रेस व भाजपा में ये रहे तीसरे स्थान पर

इन चुनाव में वार्ड संख्या एक में भाजपा प्रत्याशी अशोकसिंह चौहान तीसरे स्थान पर रहे। जबकि निर्दलीय शंकरलाल माली ने कांग्रेस के चुन्नीलाल माली को टक्कर देकर दूसरे स्थान पर रहा। इसी प्रकार वार्ड संख्या १७ में कांग्रेस के चन्द्रभानसिंह चौधरी तीसरे स्थान पर रहे, जबकि भाजपा को निर्दलीय ने हराया।

Many Congress contenders in the chairman's race

सामान्य सीट पर अन्य वर्ग के भी जीते

वार्ड संख्या दो में सामान्य सीट पर ओबीसी वर्ग से आने वाले कांग्रेस के सुरेन्द्रसिंह दसाणा, नौ में सामान्य वर्ग पर ओबीसी में आने वाले कांग्रेस के श्यामलाल गुर्जर, ११ में भी सामान्य सीट पर ओबीसी के कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद गुर्जर, वार्ड १७ में सामान्य वर्ग की सीट पर ओबीसी के निर्दलीय परेश सोनी, ३० में भी सामान्य पर ओबीसी के कांग्रेस से शेषनारायण माली, ३१ में भी सामान्य सीट पर भाजपा व कांग्रेस दोनों ने ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार बनाया और यहां कांग्रेस के रोहित कुमावत ने जीत हासिल की।