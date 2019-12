बेटी को सहयोग करें, वो तरक्की करेगी : राव

Miss World Second Runnerup Idana's daughter welcomed in her villege

प्रमोद भटनागर

आईडाणा. हाल ही लन्दन में हुई मिस वल्र्ड 2019 प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कस्बे की बेटी सुमन राव के मिस वल्र्ड सेकण्ड रनरअप बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव आने पर गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

गांव में बेटी के स्वागत के लिए जगह-जगह स्वागत द्वार एवं फ्लेक्स लगाकर सजाया गया। सुमन प्रात: 9.30 बजे कस्बे के बस स्टैण्ड पहुंची, जहां से सुमन पिता रतनसिंह राव एवं माता सुशीला कंवर के साथ खुली गाड़ी में बैठी। जुलूस में आगे सजे-धजे दो घुड़ सवार ध्वज पताका लेकर चल रहे थे। इनके पीछे पंजाबी बैण्ड के कालाकार स्वर लहरियों के साथ करतब दिखा रहे थे। जगह जगह बच्चे, युवा एवं बुजुर्ग स्वागत में पुष्प वर्षा कर रहे थे। तीन किमी तक निकली शोभायात्रा नोहरा बस स्टैण्ड, रतन कंवर विजय सिंह राव राउमावि, चामुण्डा माता मंदिर होते हुए रतनेर स्टेडियम पहुंची, जहां सुमन का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिलीपसिंह फतावत ने की व मुख्य अतिथि मेवाड़ शासनिक राव समाज के अध्यक्ष मनोहर सिंह व विशिष्ट अतिथि गाजण माता मन्दिर अध्यक्ष प्रेमसिंह, किशोरसिंह, खुमाणसिंह नंगावत, करणसिंह थे। समारोह में सुमन ने कहा कि इसी प्रकार आशिर्वाद बनाए रखना आपके गांव की बेटी हूं। आपकी दुवाओं से यहां तक पहुंची हूं। आप सभी बेटियों के प्रति ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें, वे भी काफी तरक्की करेंगी। संचालन रघुवीर सिंह व दिलीपसिंह पढियार ने किया। Miss World Second Runnerup Idana's daughter welcomed in her villege

इन्होंने किया अभिनंदन

सुमन का मेवाड़ शासनिक राव समाज, राजस्थान शासनिक जागीरदार राव समाज, अस्मिता मंच वेलफेयर सोसायटी उदयपुर, राव रतनसिंह नवयुवक मंडल, विजयसिंह, शासनिक जागीरदार राव समाज के प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉ. भरतसिंह आसोलिय, जिलाध्यक्ष दिलीपसिंह, भगवत सिंह, वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष मदनसिंह, समाजसेवी हरीसिंह, अजीतसिंह, कुशालसिंह, रतन कंवर विजय सिंह राव, राउमावि के प्राधानाचार्य चन्द्रशेखर शर्मा, तुलसी अमृत विद्यापीठ आमेट के प्रधानाचार्य अनिल मिश्रा, रोडसिंह, हिम्मतसिंह, आदि ने स्वागत किया।

राजस्थान को दिलाया पहला ताज Miss World Second Runnerup Idana's daughter welcomed in her villege

67 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान को मिस वल्र्ड सेकण्ड रनरअप का ताज दिलाने वाली मेवाड़ की लाड़ली सुमन राव राजसमंद जिले में आमेट तहसील के छोटे-से गांव आईडाणा से है। वे 1999 से फैमिली के साथ मुंबई में रह रही हैं। मिस नवी मुंबई से मिस इंडिया बनने तक का सफर उन्होंने सिर्फ डेढ़ साल में पूरा किया। वे फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के शो में भी काम कर चुकी हैं। सुमन को मिस वल्र्ड प्रतियोगिता में भी दो क्राउन मिले हैं। प्रतियोगिता में 120 देशों ने भाग लिया था।