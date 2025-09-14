नाथद्वारा विधायक का बड़ा बयान: शिक्षकों को ‘कागज़ी बोझ’ से मुक्त कराओ, तभी शिक्षा सुधरेगी”

राजसमंद. राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र में नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने शिक्षा जगत की वेदना को पूरे दमखम के साथ सदन में उठाया। उनका कहना था कि प्रदेश का शिक्षक आज सबसे बड़ी विडंबना झेल रहा है कि उसे पढ़ाने से ज़्यादा गैर-शैक्षणिक कामों में उलझा दिया गया है। विधायक ने कटाक्ष भरे अंदाज़ में कहा कि दुनिया के हर देश में शिक्षक सिर्फ शिक्षा देता है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षक को चुनाव की ड्यूटी से लेकर जनगणना और प्रशासनिक कागज़ी कार्यों तक हर काम सौंप दिया जाता है। नतीजा यह है कि बच्चों को पढ़ाने वाला खुद निराश हो जाता है और शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है।
उन्होंने खुलासा किया कि वर्तमान व्यवस्था में अध्यापकों से लगभग 17 तरह के प्रशासनिक और गैर-शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं। इससे शिक्षक का मूल कर्तव्य ‘पढ़ाना’ सबसे पीछे छूट जाता है।
मेवाड़ ने सदन को आगाह किया कि बिना ठोस योजना के शिक्षा संस्थाओं का क्रमोन्नयन और विस्तार करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। प्रदेशभर के विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। नाथद्वारा क्षेत्र में तो हालात और भी गंभीर हैं। करीब 25% पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं।
विधायक ने तल्ख लहजे में कहा कि दशकों से योजनाएँ बनती रहीं, घोषणाएं होती रहीं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा का सपना अब तक अधूरा है। जब तक शिक्षक को केवल पढ़ाने का अवसर नहीं दिया जाएगा, सरकारी स्कूलों में किसी ठोस सुधार की उम्मीद करना बेमानी है।
मेवाड़ ने मांग की कि—
नाथद्वारा विधायक का यह बयान सदन में गूंजा और शिक्षकों की दशा-दुर्दशा को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया। उनका स्पष्ट संदेश था कि शिक्षक को शिक्षक ही रहने दो, तभी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।