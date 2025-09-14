नाथद्वारा विधायक का बड़ा बयान: शिक्षकों को ‘कागज़ी बोझ’ से मुक्त कराओ, तभी शिक्षा सुधरेगी”

राजसमंद. राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र में नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने शिक्षा जगत की वेदना को पूरे दमखम के साथ सदन में उठाया। उनका कहना था कि प्रदेश का शिक्षक आज सबसे बड़ी विडंबना झेल रहा है कि उसे पढ़ाने से ज़्यादा गैर-शैक्षणिक कामों में उलझा दिया गया है। विधायक ने कटाक्ष भरे अंदाज़ में कहा कि दुनिया के हर देश में शिक्षक सिर्फ शिक्षा देता है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षक को चुनाव की ड्यूटी से लेकर जनगणना और प्रशासनिक कागज़ी कार्यों तक हर काम सौंप दिया जाता है। नतीजा यह है कि बच्चों को पढ़ाने वाला खुद निराश हो जाता है और शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है।