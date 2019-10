किसी ने नहीं सुनी फरियाद तो ग्रामीणों ने खुद बदल दिए रास्ते के हाल

प्रमोद भटनागर

villagers themselves changed condition of road

लसानी. पंचायत प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक जब किसी ने भी नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने अपनी समस्या का हल खुद ही निकालते हुए एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। villagers themselves changed condition of road

यह अनूठा उदाहरण पेश किया है आदर्श ग्राम पंचायत लसानी के राजस्व गांव उपला तलाब का वाडिया के ग्रामीणों ने। बारिश के पानी के कारण गंाव का रास्ता काफी खराब हो गया। हालात ये हो गए कि वाहन तो दूर इस मार्ग पर पसरे दलदल रूपी कीचड़ से पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। कीचड़ में पांव रखते ही न सिर्फ कपड़े खराब होते, बल्कि फिसलने का भी डर रहता। वहीं, इस मार्ग से दुपहिया निकालना तो किसी हादसे को आगे से आमंत्रण देने के समान हो गया। ऐसे में परेशान हो चुके ग्रामीणों ने इसको लेकर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी से लेकर सरपंच लीला चौहान को कई बार शिकायत करते हुए समाधान कराने की मांग की। वहीं, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी अपनी समस्या बताई। लेकिन, किसी ने भी उनकी इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में गांव के युवाओं के समूज लसानी युवा एकता मंच के संयोजक अजीतसिंह चुंडावत ने पहल करते ग्रामीणों के समख खुद ही मार्ग सुधारने का सुझाव दिया। villagers themselves changed condition of roadफिर क्या था चुण्डावत के द्वारा रास्ते में जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर द्वारा खुद ही ग्रेवल व मिट्टी डलवाकर ग्रामीणों के सहयोग से रास्ते को दुरस्त करवा दिया। चुण्डावत की इस पहल का ग्रामीणों ने स्वागत किया और आगे भी गांव में इस तरह के काम करते रहने का संकल्प लिया।

