आमेट-नाथद्वारा में नगरपालिका चुनाव के लिए नामांकन 5 नवंबर को

यह पूरा चुनाव कार्यक्रम, राजसमंद कलक्ट्री में कंट्रोल रूम स्थापित

Nomination for the municipal elections in Amet-Nathdwara on 5 November