VIDEO : रिवाल्वर की नोक पर व्यापारी से डेढ़ लाख रुपए लूटे, वारदात सीसीटीवी में कैद

राजनगर बस स्टॉपेज के पीछे तेल-घी की होलसेल दुकान में रविवार शाम तीन युवक रिवाल्वर की नोक पर व्यापारी से डेढ़ लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। शटर बंद देखकर दुकान पर पहुंचे पिता को युवकों ने धक्का देकर नीचे गिराकर हाइवे की तरफ फरार हो गए। वारदात के बाद राजनगर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए तहकीकात शुरू कर दी, मगर देर रात तक भी आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया। (One a half million rupees were robbed from the merchant at revolver)

पुलिस के अनुसार माहेश्वरी मोहल्ला राजनगर निवासी नरेंद्र उर्फ नारायण पुत्र गोपाल लड्ढा पुराना बस स्टैंड राजनगर के पीछे स्थित जगदीशचंद्र पन्नालाल लड्ढा एंड कंपनी नामक दुकान पर बैठा हुआ था, तभी शाम करीब छह बजे एक युवक आया और घी की दर पूछने के बाद वापस चला गया। फिर तीन युवक दुकान में घुस आए और शटर डाउन कर रिवाल्वर दिखाकर सारे पैसे निकालने के लिए डराया। पीडि़त नरेंद्र बचाओ बचाओ करने लगा, जिस पर आरोपियों ने उसे रस्सी से बंधक बनाने का प्रयास किया, तो उसने चुपचाप गले में पड़े करीब डेढ़ लाख रुपए निकालकर दे दिए। तभी नरेंद्र के पिता गोपाल लड्ढा भी दुकान पर पहुंच गए और जैसे ही शटर उठाया, तो तीन युवक उन्हें धक्का देते हुए पैदल ही भागते हुए हाइवे की तरफ चले गए। नीचे गिरने से गोपाल लड्ढा का हाथ फैक्चर हो गया और बेटा नरेंद्र भी घबरा गया, जो काफी देर तक कुछ बता भी नहीं पाया। फिर हो हल्ला किया, तब तक तीनों युवक फरार हो गए। सूचना पर राजनगर थाना प्रभारी प्रवीण टांक, कांकरोली थाना प्रभारी रविंद्र चारण, राजनगर थाने से उप निरीक्षक मानसिंह चौहान मय जाब्ते के घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना करने के साथ ही पीडि़त युवक से आरोपियों के हुलिये की जानकारी लेने के साथ ही राजसमंद जिले के साथ ही सीमावर्ती जिलों के थानों तक नाकाबंदी करवा दी। फिर भी देर रात तक लूट के आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया। (One a half million rupees were robbed from the merchant at revolver)



घटना के बाद पहुंचे कई कारोबारी

राजनगर में जगदीशचंद्र लड्ढा के पौत्र नरेंद्र के साथ लूट की वारदात की सूचना पर के बाद बड़ी तादाद में शहर के व्यापारी भी पहुंच गए। साथ ही पीडि़त गोपाल लड्ढा का अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया। इस दौरान पार्षद हिम्मत लड्ढा, महेंद्र देवपुरा सहित बड़ी तादाद में व्यापारी एकत्रित हो गए। व्यापारियों ने दिनदहाड़े लूट की वारदात को लेकर असंतोष जताया। इस पर थाना प्रभारी प्रवीण टांक ने जल्द चोरी का राजफाश करते हुए आरोपियों का पकडऩे का आश्वासन दिया, तब लोग शांत हुए।

