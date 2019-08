देवगढ़ अस्पताल में चिकित्सकों का टोटा, रोगी हो रहे परेशान

only two Physicians in Devgarh hospital

स्वीकृत 11 पद, 5 रिक्त और चार चिकित्सक एक साथ चले गए अवकाश पर

मौसमी बीमारियों से बढ़ी रोगियों की संख्या, देखने वाले सिर्फ दो चिकित्सक