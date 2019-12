अध्ययन प्रमाण पत्र के अभाव में डेढ़ हजार बेसहारा बच्चों के अटके 75 लाख

पालनहार योजना का हश्र, शिक्षा विभाग व आईसीडीएस उदासीन, कलक्टर के आदेश भी दरकिनार

Palanhar payment stuck in the absence of study certificate of children