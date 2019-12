साझा मेहनत बदलेगी शहर की तकदीर, ऐतिहासिक स्थलों के विकास से ही प्रगति संभव

समग्र विकास के लिए संयुक्त प्रयास की सख्त जरूरत (Patrika Campaign - Come together to rajsamand city development)