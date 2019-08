प्रमोद भटनागर

देवगढ़. मेवाड़ के कश्मीर गोरमघाट में अच्छी बारिश के बाद यहां की प्रकृति पर्यटकों को लुभाने लगी है, जिससे सैलानियों की रेलमपेल बदस्तूर जारी है।

रविवार के अवकाश के चलते रेल गोरमघाट जाने वाले सैलानियों से खचाखच भरी हुई थी। जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा सहित दूरदराज से गोरमघाट जाने के लिए सुबह 9 बजे से देवगढ़ व कामलीघाट रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों की भारी भीड़ रही। लोगों का गोरमघाट जाने के लिए जोश इतना था कि ट्रेन के अंदर जगह नहीं मिलने पर लोग ट्रेन के ऊपर भी बैठकर यात्रा करते नजर आए। कामलीघाट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन तक में पर्यटक बैठ गए। जीआरपीएफ व आरपीएफ के जवानों के नहीं होने के कारण देवगढ़ पुलिस को मौके पर बुलाया गया व इंजन से लोगों को उतारा गया। इसमें करीब आधे घण्टे तक ट्रेन खड़ी रहने से लेट हो गई। भीड़ इतनी थी कि कामलीघाट एवं देवगढ़ से कई यात्रियों को बैरंग लौटना पड़ा। बारिश के बाद गोरमघाट के झरनों और हरियाली के अलौकिक नजारों को देखने के लिए जिले सहित आसपास के अन्य जिलों के सैकड़ों सैलानी परिवार और दोस्तों के साथ देवगढ़ एवं कामलीघाट रेलवे स्टेशन पहुंचे। इन्होंने अपने वाहन स्टेशन के बाहर खड़े किए।

कामलीघाट रेलवे स्टेशन पर मावली की ओर से जैसे ही ट्रेन आई सभी यात्री ट्रेन में बैठने के लिए प्लेट फॉर्म पर खड़े होकर उमड़ पड़े। लेकिन, ट्रेन पहले से ओवरलोड होकर आई। बैठने के लिए जगह तक नहीं मिली। ऐसे में यात्री ट्रेन की छत ओर रेल के इंजन पर भी चढ़ गए । रेल के चालक एवं गार्ड ने रेल के इंजन से यात्रियों को उतारने के बाद ही रेल चलाने का कहने लगे। बाद में पुलिस के आने के बाद ही लोग इंजन से उतरे। भीड़ को देखते हुए एक अतिरिक्त डिब्बा और लगाया हुआ था, लेकिन इसके बाद भी जगह नहीं मिल पाई।

रेलवे की तरफ से सुरक्षा इंतजाम नहीं

गोरमघाट क्षेत्र में अच्छी बारिश होने के बाद यहां सैलानियों की भारी भीड़ रेल से आ रही है। लेकिन, रेल में हजारों की भीड़ होने के बाद भी रेलवे की तरफ से सुरक्षा को लेकर कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। जीआरपी और आरपीएफ का एक जवान तक रेल में तैनात नहीं था।

पर्यटकों ने निकाला 45 मिनिट के समय का तोड़

मावली से मारवाड़ ट्रेन में गोरमघाट जाने के बाद वापसी में सिर्फ 45 मिनिट का ही समय मिलने से लोगों को गोरमघाट में घूमने पूरा समय नहीं रहा तो लोगों ने दूसरा रास्ता खोज निकाला। उन्होंने वापसी के लिए शाम को मावली से मारवाड़ की ओर जाने वाली रेल में गोरमघाट से शाम 4.50 बजे बैठकर सफर किया और पाली जिले के फुलाद रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से सड़क मार्ग से अपने गंतव्य की ओर गए।

वापसी की रेल एक घण्टे विलंब से आई

रविवार को मारवाड़ से मावली जाने वाली रेल भीड़ के कारण अपने निर्धारित समय दोपहर 1.30 बजे से करीब एक घण्टा देरी से दोपहर 2.35 बजे कामलीघाट पहुंची।