नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में रैली

Rally in support of citizenship amendment bill

प्रमोद भटनागर

देवगढ़. नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मंगलवार को नगर में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम देवगढ़ तहसीलदार उगमसिंह राजपुरोहित को अभिनन्दन पत्र सौंपा।

नगर के सूरज दरवाजा से प्रात: 11 बजे राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वावधान में पैदल एवं वाहन रैली निकाली गई। यह नगर के प्रमुख मार्गों से होकर तहसील कार्यालय पहुंची, जहां तहसीलदार को अभिनन्दन पत्र सौंपा गया। रैली में युवा डीजे की धुन पर नारे लगाते हुए चल रहे थे। पत्र में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया कानून उचित है तथा उसका विरोध करना अनुचित है। इस दौरान समस्त हिन्दू समाज देवगढ़ के लोग मौजूद रहे।

चारभुजा. कस्बे के हिमाचलसूरी चौराहा पर चारभुजा मण्डल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसके बाद कुंभलगढ़ विधायक सुरेन्द्रसिंह राठौड़ के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया।

विधायक ने बैठक में कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से बचें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया संशोधित बिल देश व नागरिकता के हित में है। कांग्रेस देश में दंगा-फसाद फैलाने का कम कर रही है। इसके बाद तहसीलदार ज्ञापन को ज्ञापन सौंपा गया।

इस दौरान प्रधान बाबूसिंह दसाणा, मण्डल अध्यक्ष नारायण सिंह सोलंकी, पूर्व मण्डल अध्यक्ष भोपालसिंह सोलंकी, पूर्व प्रधान कमला जोशी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शिवराज सिंह, मण्डल महामंत्री लक्ष्मणसिंह, जिला महामंत्री गोपाल गुर्जर, पूर्व जिला परिषद सदस्य ललित चौरडिया आदि मौजूद थे।