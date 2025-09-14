जलचक्की चौराहे पर सजेगा राणा राज सिंह का रिवाल्विंग स्मारक,39.5 लाख की लागत से होगा सौंदर्यकरण

राजसमंद. नगर परिषद राजसमंद ने शहर के सबसे व्यस्त और प्रमुख जलचक्की चौराहे को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यहां पर जल्द ही राजसमंद के संस्थापक महाराणा राज सिंह की धातु से बनी भव्य रिवॉल्विंग प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही चौराहे का सौंदर्यकरण कर इसे शहर का आकर्षण केंद्र बनाया जाएगा। सभापति अशोक टांक ने बताया कि लंबे समय से यहां विकास और निखार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। शहरवासियों की भी मांग थी कि वर्तमान प्रतिमा की जगह नई और आकर्षक प्रतिमा लगाई जाए। इसी को देखते हुए 39.5 लाख रुपए की लागत से नए सर्किल का निर्माण और प्रतिमा स्थापना का कार्य स्वीकृत किया गया है।