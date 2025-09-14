Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

जलचक्की चौराहे पर सजेगा राणा राज सिंह का रिवाल्विंग स्मारक,39.5 लाख की लागत से होगा सौंदर्यकरण

नगर परिषद राजसमंद ने शहर के सबसे व्यस्त और प्रमुख जलचक्की चौराहे को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Sep 14, 2025

Rana Raj Singh Rajsamand
Rana Raj Singh Rajsamand

राजसमंद. नगर परिषद राजसमंद ने शहर के सबसे व्यस्त और प्रमुख जलचक्की चौराहे को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यहां पर जल्द ही राजसमंद के संस्थापक महाराणा राज सिंह की धातु से बनी भव्य रिवॉल्विंग प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही चौराहे का सौंदर्यकरण कर इसे शहर का आकर्षण केंद्र बनाया जाएगा। सभापति अशोक टांक ने बताया कि लंबे समय से यहां विकास और निखार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। शहरवासियों की भी मांग थी कि वर्तमान प्रतिमा की जगह नई और आकर्षक प्रतिमा लगाई जाए। इसी को देखते हुए 39.5 लाख रुपए की लागत से नए सर्किल का निर्माण और प्रतिमा स्थापना का कार्य स्वीकृत किया गया है।

प्रतिमा की खासियत

यह प्रतिमा आम मूर्तियों की तरह स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि 24 घंटे में एक बार घूमकर अलग-अलग दिशाओं में नजर आएगी। यानी रोजाना आने-जाने वालों को प्रतिमा का नया दृश्य देखने को मिलेगा। रोशनी और आकर्षण का संगमसर्किल के चारों ओर नई रोड लाइटें, सुंदर डिवाइडर और आधुनिक डिज़ाइन से चौराहे को भव्य रूप दिया जाएगा। इससे न केवल यातायात सुव्यवस्थित होगा, बल्कि यह स्थान रात में भी बेहद आकर्षक दिखेगा।

टेंडर प्रक्रिया शुरू

नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय ने जानकारी दी कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टेंडर 23 सितंबर को खोले जाएंगे और उसके बाद तीन माह में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। भापति टांक ने बताया कि इस विकास योजना में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी विशेष रुचि दिखाई है और जरूरी मार्गदर्शन व सुझाव दिए हैं। इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए चौराहे का पुनर्विकास करवाया जा रहा है

कौन हैं राणा राजसिंह

महाराणा राज सिंहजी प्रथम मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक थे। वे जगत सिंह प्रथम के पुत्र थे। उन्होने मुगल सम्राट औरंगजेब का अनेकों बार विरोध किया। राजनगर में राजा महाराणा राज सिंह जी का जन्म 24 सितंबर 1629 को हुआ। उनके पिता महाराणा जगत सिंह जी और माता रानी मेड़तणीजी कर्म कँवरजी थीं।

