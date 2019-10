राम और महावीर अंतर का अंधकार मिटाने वाले ज्योति पुंज : सौभाग्य मुनि

Shraman federal general minister gave address to the cubs

खमनोर. भगवान राम और महावीर दोनों ही मानव जाति के अंतर का अंधकार मिटाने वाले ज्योति पुंज हैं। दोनों ने लोगों को पाप और अंधकार से दूर किया और जीवन में सुख-शांति का उजाला फैलाया।

ये विचार चातुर्मास प्रवासरत श्रमण संघीय महामंत्री सौभाग्य मुनि ने दीपावली पर्व पर श्रावक- श्राविकाओं को जीवन में प्रकाश के वस्तु स्वरूप ज्ञान के बारे में समझाते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व केवल दीप जलाकर रोशनी करने का नहीं, अपनी आत्मा के तम को ज्ञान के प्रकाश से प्रज्जवलित करने का उत्सव है। उन्होंने कहा कि दीपमाला के दो पक्ष हैं। एक बाह्य पक्ष, दूसरा आंतरिक। बाह्य पक्ष में लोग नहाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे, दीपक जलाएंगे आदि। ये तो सदियों से करते चले आ रहे हैं। मगर, किसी वस्तु के आंतरिक पक्ष को न समझें, तब तक उसे समझना अधूरा रहेगा। आम का छिलका और गुठली कोई नहीं खरीदता। रस आम का आंतरिक पक्ष है। रस न हो तो कोई नहीं लेगा। बाहर का उजाला केवल प्रतीक है। अंतरचेतना भी प्रकाशमय हो। अज्ञानता का अंधेरा है, उसे दूर कर आत्मा को जगमगाएं। कोई सत्पुरुष आत्मा का अंधकार मिटा दे, अंतर में उजाला कर दे। मन, वचन और काया से प्रकाश को वितरित करे, जहां-जहां कष्ट, संकट, पीड़ा, अज्ञानता या पाप है, उन्हें मिटा कर ज्योति फैला दे, ये कितना श्रेष्ठ संदेश है। महावीर की स्मृति से ही जीवन की वृत्ति बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी सत्पुरुष अंतर का प्रकाश जागृत कर अज्ञानता, पाप, कू्ररता, हिंसा आदि पापों के अंधकार से लड़ते हैं, ऐसे सत्पुरुष जीवन का धन होते हैं। कोई इन्हें खोना नहीं चाहता। मुनि ने कहा कि बाहर का अंधकार दीपक जलने तक ही दूर रहेगा। अंतर का दीपक जल गया तो अंधकार सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। धर्मसभा को प्रवर्तक मदन मुनि, युवा मनीषी कोमल मुनि, संभव मुनि, डॉ. रविरश्मि आदि ठाणा 4 ने भी संबोधित किया।

मानजी स्वामी की स्मृति में तैले तप शुरू

जैन परंपरा में उदित महान चमत्कारी लब्धिधारी संत मानजी स्वामी के जन्म, दीक्षा और निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार से तीन दिवसीय तैला तप शुरू हुए। 30 व 31 को तैला तप के बाद 1 नवंबर को सामूहिक पारणा महोत्सव होगा।

नव संवत्सर पर मांगलिक अनुष्ठान आयोजित

आमेट. नव वर्ष की मंगल की शुरुआत मंगलमय अनुष्ठान के साथ शासनश्री साध्वी गुणमाला के सानिध्य में हुई। साध्वी की प्रेरणा से सभी भाई-बहनों ने इस अनुष्ठान में सजोड़े भाग लिया। अनुष्ठान में लगभग 70 जोड़ों ने अपनी भागीदारी निभाई। भाई.बहनों को बिठाने की व्यवस्था का दायित्व युवक परिषद का रहा। इसमें युवक परिषद के अध्यक्ष व मंत्री ने विशेष सृजनात्मकता का सृजन कर सभी को स्वस्तिक की आकृति में बिठाया। इसके बाद विभिन्न मंत्रों के उच्चारण से सम्पूर्ण वातारवण मंत्र तरंगों से मंगलमय बन गया। अनुष्ठान के बाद साध्वी ने उद्बोधन दिया।