राजू का चेहरा देखने को तरसे, चार दिन से भूखे-प्यासे परिजन

झील में डूबे युवक का चौथे दिन भी नहीं लगा सुराग, गोताखोरों को अंदेशा- युवक कहीं चला गया है

the young man drowned in the rajsamand lake