दिन दहाड़े बदमाशों ने मकान के तोड़े ताले, लाखों रूपए के जेवर और नकदी किए पार

दिन दहाड़े ( theft in home in rajsamand ) एक सूने मकान का ताला तोडक़र अज्ञात बदमाश चार लाख से ज्यादा की नकदी व सोने-चांदी के जेवर चुराकर ( gold and silver jewelry stolen ) फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ( rajsamand police ) ने मौका मुआयना करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन फिलहाल कोई पता नहीं चल सका है। ( rajsamand crime news )