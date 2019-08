सैलानी फिर से जा सकेंगे पिकनिक पर गोरमघाट

प्रमोद भटनागर

देवगढ़. कामलीघाट से फुलाद के बीच गोरमघाट सेक्सन में पिछले दिनों अच्छी बारिश के कारण चट्टानें टूट कर रेल लाइनों पर गिरने से रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर तीन दिन से मावली से मारवाड़ के बीच रेल संचालन बन्द कर रखा है। अब मौसम बारिश बंद होने और रेल लाइनें कर दिए जाने से मंगलवार से पुन: रेल संचालन सुचारू रूप होने की संभवना है।

कामलीघाट सेक्सन इंजीनियर वीराराम मीणा ने पत्रिका को बताया कि रेल कर्मचारियों द्वारा तीन दिनों से रेल ट्रेक पर गिरे पत्थरंों ओर मलबे को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। बताया कि पूरे मार्ग से मलबे को हटा दिया गया है और मौसम सही होने पर मंगलवार को पुन: रेल संचालन को शुरू कर दिया जाएगा। वहीं, स्टेशन अधीक्षक रामसहाय मीणा ने बताया कि जिले से बाहर अजमेर, जयपुर सहित अन्य जिलों के सैलानियों को रेल बन्द होने की सूचना नहीं मिलने के कारण वे गोरमघाट जाने के लिए रविवार को भी कामलीघाट स्टेशन पहुंच गए थे। उन्हें यहां आने के बाद रेल मार्ग बन्द होने की जानकारी मिली तो वे निराश होकर लौटे।

रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य में अब तीन झरनों की कल-कल

राजसमंद, पाली व अजमेर जिलों की सीमा में स्थित रावली टॉडगढ़ में अब पर्यटन स्थलों पर तीन झरनों की कल-कल बह रही है। इसमें गोरमघाट और भील बेरी के झरने के बाद अब धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल गौरीधाम का झरना भी पूरे वेग से बहने लगा है। ऐसे में रेल सेवा बंद होने से गोरमघाट में पर्यटकों की पहुंच नहीं होने के चलते वे अब गौरीधाम और भीलबेरी के पर्यटन स्थल का भ्रमण कर सकते हैं।

जलस्तर बढ़ा, हैंडपंप से स्वत: फूट रहे फव्वारे

देवगढ़/भीम. पिछले दिनों में लगातार हुई झमाझम बारिश से क्षेत्र का भूजल स्तर काफी बढ़ गया है। इसके चलते देवगढ़ के कीटों का बाडिय़ा गांव के साथ ही भीम में भी हैण्डपंप से स्वत: जलधारा फूटने लगी है। ऐसे में यहां लोगों को पानी भरने के लिए हैण्डपंप को चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। वहीं, ये हैंडपंप लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। यहां से गुजरने वाले राहगीर एकाएक हैंडपंप को देखने के लिए रुक जाते हैं।