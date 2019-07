ट्रेलर ने अचानक लगाए ब्रेक, पीछे से मिनी ट्रक टकराया, चालक की हुई दर्दनाक मौत

( ROAD ACCIDENT IN RAJSAMAND ) मामले की सूचना मिलने पर दिवेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव ( one killed in truck accident ) के साथ गंभीर घायल को देवगढ़ अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार कर गंभीर घायल प्रभुलाल को उदयपुर रेफर कर दिया गया मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम करवा जीवतराम का शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी।