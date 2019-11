बेकाबू ट्रक और कार की हुई टक्कर, कार से उड़े परखच्चे, दम्पती और बेटी की कुचलने से हुई दर्दनाक मौत

बेकाबू ट्रक और कार की टक्कर ( truck car accident in rajsamand ) हो गई। हादसे में कुचलने से कार सवार उदयपुर के वृद्ध दम्पती व बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक के टायर तले कुचलने से शव क्षत विक्षत हो गए, जबकि कार भी पिचक ( car accident in rajsamand ) गई। बाद में दरवाजा तोड़कर शव निकालने पड़े। हादसे में दम्पती की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बेटी को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ ( three killed in road accident ) दिया।