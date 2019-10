छह ग्राम स्मैक के साथ दो युवक गिरफ्तार, जेल भेजा

Two youth arrested with six grams of smack, sent to jail

प्रमोद भटनागर

Two youth arrested with six grams of smack, sent to jail

नाथद्वारा. स्थानीय पुलिस ने स्मैक तस्करी के मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने स्मैक खरीदने वाले को भी नामजद किया है। Two youth arrested with six grams of smack, sent to jail

वृत निरीक्षक जितेन्द्र कुमार आंचलिया ने बताया कि पुलिस को मिली सूचना के बाद शहर के समीप रेलमगरा रोड पर स्थित बेजनाल रेलवे स्टशेन से कुछ दूरी पर दो युवक झाडिय़ों में बैठकर अवैध ब्राउनशुगर (स्मैक) पीने वालों को कागज की पुडिय़ा बनाकर बेच रहे थे। उनको पुलिस ने धरदबोचा, जिन्होनें अपना नाम फतहनगर के जेवाणा निवासी मिट्ठूलाल जाट पुत्र रामलाल तथा राजसमंद के बड़ारडा निवासी भरत भाण्ड पुत्र रमेश बताया। इनके पास से पुलिस ने छह ग्राम स्मैक बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहां से तीन दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश हुए। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर ब्राउन शुगर लाने के बारे दोनों से की गई पूछताछ में बताया कि उन्हें जेवाणा फतहनगर निवासी लक्ष्मणलाल उर्फ राजूभाई जाट पुत्र माधूलाल उदयपुर से लाकर सप्लाई करता था। पुलिस अब सप्लायर की तलाश कर रही है। Two youth arrested with six grams of smack, sent to jail

यह थी पुलिस टीम Two youth arrested with six grams of smack, sent to jail

स्मैक के मामले में आंचलिया के नेतृत्व में गठित की गई टीम में एएसआई बद्रीलाल, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल अजय कुमार व मेघराज शामिल थे।