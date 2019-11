सरकारी निर्माण कार्यों में हो रहा नॉन ट्रेड सीमेंट का उपयोग

Use of non-trade cement in government construction works

प्रमोद भटनागर

राजसमंद/आईडाणा. प्रदेश में नॉन ट्रेड सीमेंट खुलेआम सप्लाई करने व बाजार में बेचने

का गोरख धंधा तेजी से फल-फूल रहा है। इस धंधे में कई सफेदपोश भी शामिल हैं, जिससे सरकार को वैट व एक्साइज ड्यूटी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर, ट्रेड सीमेंट बेचने वाले डीलर का धंधा चौपट हो रहा है। Use of non-trade cement in government construction works

नॉन ट्रेड व ट्रेड सीमेन्ट की दर में कम से कम 80 रुपए प्रति बैग का अंतर रहता है। बड़ा मुनाफा कमाने के लिए कई संस्थाएं व ठेकेदार अपने नाम से सीमेंट मंगवाकर बाजार में बेच देते हैं, जबकि जिस नाम से बिल व बिल्टी बनती है, सीमेन्ट का उपयोग उसी को लेना अनिवार्य होता है। लेकिन, मिलीभगत से यह माल रास्ते में या अन्य स्थान पर खाली कर दिया जाता है। इसका खुलासा आमेट पंचायत समिति के जेतपुरा पंचायत में हुआ। पंचायत में रिद्धि सिद्धि एसोसिएट केयर ऑफ पवन कुमार द्वारा ट्रेड सीमेंट की सप्लाई करने के स्थान पर नॉन ट्रेड सीमेंट की सप्लाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार सीमेंट कम्पनियां दो तरह का ट्रेड व नॉन ट्रेड सीमेंट जारी करती है। ट्रेड सीमेंट आम उपभोक्ता को तथा नॉन ट्रेड सीमेंट सरकारी निर्माण कार्य, बड़े प्रोजेक्ट, बड़े ठेकेदार या संस्था जिसका बड़ा प्रोजेक्ट हो, उन्हें बेचा जाता है। वर्तमान में ट्रेड सीमेंट की कीमत 260 से 280 रुपए प्रति बैग तक है। बैग पर लिखी कीमत के आधार पर जीएसटी लगती है। टैक्स, माल भाड़ा तथा डीलर का कमीशन भी इसमें शामिल होने से यह महंगा है। वहीं, नॉन ट्रेड में सीमेंट के लागत मूल्य पर एक्साइज व सेल टैक्स लगता है। माल भाड़ा तथा डीलर का कमीशन नहीं लगने से इसकी कीमत 180 से 190 रुपए प्रति बैग होती है। नॉन ट्रेड में सीमेंट के बैग पर नोट फोर सेल लिखा होता है, जिसे बाजार में नहीं बेचा जा सकता और न ही पंचायत के मैटेरियल सप्लायर फर्म या व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग करते हुए सप्लाई कर सकते हैं। Use of non-trade cement in government construction works

पंचायतराज में सप्लायर को ट्रेड सीमेंट की ही अनुमति

पंचायतराज विभाग में मैटेरियल सप्लायर को ट्रेड सीमेंट सप्लाई की अनुमति ही होती है। मैं आमेट में सिर्फ सप्ताह में एक दिन ही कार्य देखता हूं।

निरंजन सुमन, जेईएन, पंचायत समिति आमेट