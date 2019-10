मेले में ग्रामीणों ने जमकर की खरीददारी

प्रमोद भटनागर

देवगढ़. नगर पालिका द्वारा आयोजित श्री करणीमाता विशाल पशु एवं दशहरा मेले में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अब जरूरी सामग्री की खरीददारी के लिए उमड़ रहे है।

मेले में पहुंचकर श्री करणीमाता मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग मेले में घुम रहे हैं। मेले में भाग लेने के लिए मेवाड़, मारवाड़, मालवा, मगरा सहित राजस्थान के अन्य जिलों ओर विभिन्न स्थानों से भी लोग पहुंचे। मेला स्थल पर रात में रंगीन रोशनी से मेला स्थल जगमगा रहा हैं। दशहरे के बाद शुक्रवार को भी सुबह से लेकर शाम तक दिनभर मेले में हजारों लोगों की भीड उमडी रही । मेले में झूलों, चकरी, डोलरों, मौत का कुआं, सर्कस सहित विभिन्न मनोरंजन के मार्केट में सबसे ज्यादा भीड़ रही। वहीं मेले में लोगों ने जमकर खाने-पीने में चाट-पकौड़ी, फास्टफूड के काउंटरो सहित खरीदारी का लुत्फ उठाया। अब मेले में लोग बच्चों के लिए खिलौने, बर्तन, अलमारी, ड्रम, कोठी, पेटी, पलंग, कपड़े, मनिहारी सामान आदि की खरीददारी में लगे हुए हैं। वहीं, आगामी सर्दी के मौसम को देखते हुए कोट, जैकेट, शॉल, कम्बल सहित अन्य ऊनी वस्त्रों का भी मोलभाव कर रहे हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से रही रौनक

मेले में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गुरुवार रात्रि को डांस और सिंगर्स द्वारा एक से बढ़कर गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष अंजना जोशी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। शुरुआत में आईटम डान्सर मिस सपना और बॉलीवुड डांस ग्रुप इंदौर ने कई फिल्मी गानों पर शानदार डांस प्रस्तुत किए। इसके बाद सोनी टीवी के सिंगर महेंद्र अलबेला, एंकर अजय सिसोदिया ओर प्ले बैक सिंगर रितु जोशी ने अपनी सुरीली आवाज में गीत गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम रात्रि 2 बजे तक चला। इस दौरान पूरा पंडाल खचाखच भरा रहा। कार्यक्रम में एसडीएम शक्तिसिंह भाटी, अधिशासी अधिकारी कृष्णगोपाल माली, पालिका अध्यक्ष अंजना जोशी, मेलाध्यक्ष राजेश मेवाड़ा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष प्रकाशचंद्र नराणिया, पार्षद हंसराज कंसारा, तेजपाल खोखर, जावेद अहमद, भगवती देवी, पूर्व पार्षद मुकेश जोशी, मोहनसिंह राठौड़, सोहनलाल शर्मा, शशिकांत जोशी, अजय नराणिया, किशनलाल सालवी मौजूद रहे ।