नाथद्वारा में धीमी आमेट में सुबह से तेज रही मतदान की गति

Voting on municipal elections in Nathdwara, Amet

प्रमोद भटनागर

राजसमंद. जिले की नाथद्वारा और आमेट नगर पालिकाओं के लिए शनिवार को सुबह सात बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर साढ़े बारह बजे तक पूर्ण रूप से शंाति पूर्ण चल रहा है। Voting on municipal elections in Nathdwara , amet

वैष्णवनगरी नाथद्वारा में जहां मतदान की गति धीमी है, वहीं आमेट में अपेक्षाकृत तेज गति से मतदान चल रहा है। दोनों जगहों पर युवाओं ेमेंं मतदान के प्रति खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं, महिलाएं और युवतियां भी मतदान को लेकर उत्साहित दिख रही है। इसके चलते दोनों ही पालिकाओं के कुछ वार्डों में महिला मतदाताओं को कतार में लगकर मतदान करना पड़ रहा है। चुनाव के तहत मतदान के लिए नाथद्वारा में चालीस बूथ और आमेट में बनाए गए पच्चीस बूथों पर मतदान की प्रक्रिया शाम पांच बजे तक चलेगी। नगर पालिका चुनाव के तहत नाथद्वारा व आमेट में पार्षद बनने के लिए चुनावी मैदान में 157 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। इसमें नाथद्वारा में 101 व आमेट में 56 प्रत्याशी मैदान में हैं। दोनों जगहों पर शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा प्रत्येक बूथ के अंदर दो-दो जवान तैनात किए हैं, जबकि हर भवन पर तीन तीन जवान अलग से रहेंगे। इसके अलावा संवेदशनील पर चार चार, अति Voting on municipal elections in Nathdwara, Ametसंवेदनशील मतदान केंद्र पर छह छह जवान तैनात रहेंगे। नाथद्वारा में छह बाइकर्स और आमेट में चार बाकइर्स जवान गश्त करते रहेंगे। सुपरविजन के लिए छह नाथद्वारा व चार आमेट में थाना प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। नाथद्वारा व कुंभलगढ़ डीएसपी, संबंधित थानों के अलावा नाथद्वारा में 75 व आमेट में 50 जवान रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा 65 होमगार्ड भी लगाए गए हैं। दोनों ही स्थानों पर ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी एसडीएम के निर्देशन में अधिकारी मतदान प्रक्रिया में लगे हुए हैं।

इन बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर

Voting on municipal elections in Nathdwara, Amet

नाथद्वारा में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर, सांसद दीया कुमारी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र पुरोहित की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं, आमेट में सांसद के साथ ही विधायक सुरेन्द्रसिंह राठौड़ और पूर्व विधायक गणेशसिंह परमार की प्रतिष्ठा दांव पर है।