आखिर वक्त में क्या समाज और क्या सरकार, सबने छोड़ दिया साथ

(Jharkhand News ) हर किसी की जीवन में कम से कम यह आखिरी ख्वाईश (Last wish of life ) होती है कि आखिरी यात्रा और अंतिम संस्कार रीति-रिवाजों के (Final ritual ) मुताबिक हो। शायद ( Fear of Corona ) जितेंद्र साव की किस्मत में यह नहीं लिखा था। उसकी आखिरी यात्रा में कोई शामिल नहीं हुआ, उसके शव को किसी सामान की तरह ठेलते हुए ठेले से पहुंचाया गया। इतना ही नहीं जेसीबी को रूपए देकर उसे गड्ढे में दफनाया गया।