पुलिस में होने के बाद भी नादान ही रही यह महिला सब इंस्पेक्टर

(Jharkhand News ) आपने आम लोगों को झांसा देकर अपना उल्लू सीधा करने के किस्से देखे-सुने होंगे पर कोई न सिर्फ कानून के जानकार बल्कि उसकी पालना कराने वाले को ही झांसा देकर (Lady sub inspector trap in love ) फांस लें तो इसे नादानी ही कहा (Lady sub inspector lodged FIR of physical explotation) जाएगा। पुलिस ने महिला सब इंस्पेक्टर (प्रशिक्षु) को विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में थाना प्रभारी को निलंबित होना पड़ गया।