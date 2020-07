नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दो संगठनों में हुई भीषण फायरिंग, पुलिस का सर्च ऑपरेशन

(Jharkhand News ) नक्सलियों के प्रभाव वाले गुमला जिले के (Fierce firing in two Naxli group ) चैनपुर थाना इलाके के जंगलों में दो नक्सली उग्रवादी संगठनों में भीषण मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से सैकड़ों राउण्ड फायरिंग (Thousand round firing in Naxli group ) की गई। इस आपसी मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। यह मुठभेड भाकपा माओवादी और जेजएमी के बीच हुई बताई जाती है।