झारखंड CM बोले-'लॉकडाउन को लेकर न हो चिंतित,बाहर फंसे लोगों की करेंगे मदद', दिए कईं निर्देश

कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन (Government To Help Jharkhand Residents During Lockdown) करने के साथ (Jharkhand Government) सरकार की ओर से कुछ ओर जरूरी (Jharkhand News) निर्देश दिए गए हैं...