सफल होने के लिए गरीबी-अमीरी मायने नहीं रखती

( Jharkhand News ) मेहनत रंग जरूर लाती हैं। यदि मेहनत पूरी ईमानदारी ( Poverty is not a hurdle in success ) और लगन के साथ की जाए। आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, सफल होने के लिए ये मायने नहीं रखता। ( Two poor youth success story ) जी हां, इसे सही साबित कर दिखाया रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड के छोटकीपोना गांव के रहने वाले अनिल कुमार एवं धनंजय प्रकाश ने।