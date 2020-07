यह मौत की घाटी है, यहां चलना जरा संभल के, 20 वाहनों के ब्रेकफेल

(Jharkhand News ) यह मौत की घाटी (Death velly ) है। यहां चलना जरा संभल (Here dirve carefully ) के। यहां कोई भी चूक सीधे सैकड़ों (Any mistake cause of accident ) फीट नीचे ले जा सकती है। इस घाटी की बनावट ही ऐसी है कि सावधानी बरतने के बाद (20 vechiles break failed ) भी दुर्घटना का खतरा सिर पर बना रहता है। इसी वजह से चुटूपालू घाटी नाम पड़ गया है मौत की घाटी।