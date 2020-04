जिनका नाम आते ही कभी नाक-मुंह सिकोड़ते थे, उन पर फूलों की वर्षा

( Jharkhand News ) पुलिस का नाम सामने आते ही एक ( New form of police ) नकारात्मक तस्वीर बनती थी, अब यह तस्वीर कुछ बदलने लगी है। ( Police have human face also ) पुलिस के बदले हुए इस रूप को देखकर लोग फूलों की वर्षा ( Showering flowers on police ) कर रहे हैं।