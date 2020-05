कहां तो दोनों वक्त का भोजन भी मुश्किलों से नसीब और कहां फूलों से स्वागत

( Jharkhand News) महीनों तक घर-परिवार से दूर और जेबें लगभग खाली। खाने-पीने का कोई अता-पता नहीं, ऐसी हालत ( Labour arrival Jharkhand ) के बाद किसी यदि किसी का मेहमान की तरह फूलों से ( Welcome with flowers ) स्वागत-सत्कार किया जाए तो ऐसे लोग खुद को खुशनसीब ही समझेंगे। ऐसे ही किस्मतवाले रहे झारखंड के 905 मजदूर ( Lock down ) ट्रेन ने आखिरी पड़ाव रामगढ़ जिले के बरकाकाना पहुंचे।